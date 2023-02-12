“Asrın felaketi” olarak nitelenen depremle ilgili Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde koordinasyonla görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi tüm imkanların depremzedeler için seferber edildiğini söyledi.

10 BÖLGEYE 783 ÇADIR

Bölgede çadır kentler kurulduğunu belirten Vali Çiftçi, “İlçede 10 bölgede 783 çadır kuruldu. Her çadırda ortalama 4-5 kişi yaşıyor. İzolasyon malzemeleri ile yatak, battaniye, sobaları, yakacakları dağıtıldı. Çadır kenttekilerin tüm ihtiyaçları verildi. Devletin, milletin imkanlarını depremzedeler için seferber ediyoruz” dedi.

30 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK

Seyyar ve mobil aşevlerinde günlük 30 bin kişilik sıcak yemek çıkarıldığını, bu sayının her saat arttığını vurgulayan Çiftçi, şöyle konuştu: “Depremzedelere üç öğün sıcak yemek veriliyor. Sıcak çay ve çorba dağıtımı da yapılıyor. Seyyar mutfak ve aşevlerinin sayısı 15'i buldu. Depremin ilk günü itibarıyla buradaydık. Çorum İl Özel İdaresinin 60 iş makinesi var. Diğer kurumlarımızla 100'ü aşkın iş makinesiyle çalışmalara destek veriyoruz. Bugün itibarıyla enkaz arama kurtarma çalışmalarını tamamlıyoruz. Ardından yıkım raporları, sonra enkaz kaldırma çalışmaları yapacağız. Yıkılan 48 binada enkaz kaldırma çalışmalarını planlıyoruz”

“66 MAHALLEDE ELEKTRİK VAR”

İlçeye her gün 50 TIR’dan fazla yardım geldiğini, bunların lojistik merkezlere götürülmeden direkt ihtiyaç sahibi bölgelere yönlendirildiğini anlatan Vali Çiftçi, “Merkezde 9, kırsalda 66 mahalleye dün itibarıyla elektrik verilmeye başladı. Su şebekesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Kapalı köy yolu bulunmuyor” bilgisini verdi.

Vali Çiftçi, ilçede 14 enkazdan 38 kişinin sağ çıkarıldığını dile getirerek, şunları kaydetti: “32 enkazda 82 vatandaşımızın ise cenazelerine ulaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan 4 ekip 15 personelle depremzedelere psikososyal destek sağlanıyor. Çorum'dan dörder kişiden oluşacak 9 din görevlisi ekibi, manevi rehberlik yapmak üzere yarın bölgeye gelecek. Sağlık İl Müdürlüğü olarak çadırda kalan vatandaşların sağlık taraması için ekip kuruluyor. 3 çöp toplama ve temizlik ekibi de kent merkezinde Afşin Belediyesi ekiplerine destek veriyor. Çorum Belediyesi, su şebeke arızaları konusunda da destek veriyor. Tüm gönüllülerle Afşin'de yoğun mesai harcıyoruz. Bu zor günleri hep beraber aşacağız inşallah.”

(AA)

