ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne 8 Uzman Yardımcısı personel alınacak. Alım yapılacak uzman yardımcılarının 7’si Birliğin Gaziantep merkezdeki hizmet binasında, 1’i ise Şanlıurfa irtibat bürosunda görevlendirilecek.

Başvurular Genel Sekreterliğin evrak kayıt birimine 23 Aralık 2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar şahsen veya posta yoluyla yapılacak. Sözlü sınav 5 Ocak 2023 Perşembe günü Genel Sekreterliğin Hizmet Binası’nda yapılacak.

Sözlü sınav tarihinde bir değişiklik olması halinde güncel sözlü sınav tarihi ile sınava kabul edilecek adayların listesi ve sözlü sınav programı www.gaib.org.tr internet adresinden bilahare duyurulacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.