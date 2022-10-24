Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ile Ata Sporumuz Güreşi Koruma Derneği tarafından hazırlanan “Türkün geleneği yaşatılıyor, Anadolu’nun köylerinde pehlivanlar tekrar güreş tutuyor” projesinin ikincisi Karakucaklar Başpehlivanı Osman Atlı anısına Güney köyünde gerçekleşti. Köy meydanında gerçekleşen müsabakalara 172 pehlivan katıldı. Köy halkının da yoğun ilgi gösterdiği müsabakalar sonunda baş kategorisinde Rasim Saraç birinciliği elde ederken, Rıza Yıldırım ikinci, Bekir Eryücel ve Fatih Kambur üçüncü olarak tamamladı.

Diğer kategorilerde dereceye giren pehlivanlar ise şu şekilde oluştu;

Sembol-1: 1.Ahmet Eren Karakaş, 2. Rüzgar Sevencan, 3.Abdusselam Karakaş ve Yiğit Efe.

Sembol-2: 1.Yusuf Koçak, 2.Aşkın Erenoğlu, 3.Emre Akbıyık ve Y.Furkan Yılmaz.

Minik-1: 1.Enes Yasin Kalender, 2.Akın Öz, 3.Abdulhamit Çeker ve Metehan Karakaş.

Minik-2: 1.Osman Efe Yıldırım, 2.M.Ali İltir, 3.Veli Karpeş ve Ömer Tunca.

Teşvik-1: 1.Eren Yalçın, 2.Samet Arslan, 3.Seyit Karakaş ve Selahattin Atmaca.

Teşvik-2: 1.M.Efe Koca, 2.Emre Yalçın, 3.Enes Kirazlı ve M.Furkan Yavuz.

Tozkoparan: 1.Berkay Karpeş, 2.Emirhan Kartal, 3.Batuhan Tarhan ve Efe Eraslankılıç

Ayak: 1.E. Berat Ertaşmış, 2.Halit Erol, 3.Ö.Faruk Özdemir ve B.Kaan Atabek.

Orta: 1.Emirhan Çolak, 2.Emirhan Manuş, 3.Taha Teryaki ve Fatih Çelik.

Başaltı: 1.Mertcan Damatoğlu, 2.Yusuf Eryücel, 3.Cemal Kasım ve Mutlu Can.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren pehlivanlara ödülleri verildi.

(Rıfat KARA)

