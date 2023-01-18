ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu “2022 Yılı Alternatif Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıktı.

Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi ve eklerinin tamamı www.gmka.gov.tr internet sitesinden temin edilebilir. Son başvuru tarihi 17 Şubat 2023'tür. Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak olup bu tarihten sonra başvuru yapılamayacak. Taahhütnamenin son teslim tarihi ise 24 Şubat 2023 ve saat 17:00’dir.

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