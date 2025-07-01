Kardeş şehir Gımhae ile kurulan dostane ilişkiler ve kültürel işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çalgan, “Güney Kore'nin Türk milleti nezdinde çok özel bir yeri var. Her iki ülke ve şehir arasındaki kültürel işbirliğinin gelişerek devam edeceğine inanıyorum. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum.” ifadelerinde bulundu.

Vali Çalgan ayrıca, Güney Kore’nin heyetinin ilimizde bulundukları süre boyunca güzel zaman geçirmelerini ve keyifli anılar biriktirmelerini temenni etti.

Muhabir: Haber Merkezi