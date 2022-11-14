İYİ Parti Çorum İl Başkanı Av. Bekir Özsaçmacı, “Milletimizle el ele, kol kola, omuz omuza vererek ulaşacağımız, güven, huzur ve yepyeni umutlarla uyanacağımız İYİ Parti iktidarına, o güneşli ve kutlu güne az kaldı” dedi.

Sungurlu Özel İdare Konferans Salonu’nda yapılan İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanlığı 3. olağan genel kurulunda konuşan İYİ Parti Çorum İl Başkanı Av. Bekir Özsaçmacı, “Önümüzdeki seçimde İYİ parti olarak birinci parti olacağız ve iktidara geleceğiz. 20 yıl evvele dönecek olursak, bu iktidar 20 yıl evvel geldiğinde çiftçi 1 kilo buğdaya 1 litre mazot alıyordu. Bugün ise 5 kilo buğdaya 1 litre mazot alabiliyor. Bu şu demek oluyor çiftçi 5 katı zarar etmiş, 5 katı geriye gitmiş demek oluyor. 2002 yılında ise bir asgari ücretli 22 tane çeyrek altın alabiliyordu, bugün ise 3 tane alıyor. Peki bu 20 yılda bu insanların cebinden 19 tane çeyrek altını kim aldı, kim çaldı. Bu iktidar her sene bir çeyrek altını bu milletin cebinden çaldı. Buna millet sandıkta cevabını verecektir” dedi.

Az kaldı diyen Özsaçmacı, “Sabrı tükenmiş, yorgun düşmüş milletimiz umudunu kesmesin! Milletimizle el ele, kol kola, omuz omuza vererek ulaşacağımız, güven, huzur ve yepyeni umutlarla uyanacağımız İYİ Parti iktidarına, o güneşli ve kutlu güne az kaldı. Liyakatle eşitlenen, adaletle özgürleşen, üreterek kazanan, güvenle yaşayan, sevgiyle güçlenen Türkiye sözümüzdür” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

