Belediye tarafından Ulukavak, Mimar Sinan ve Bahçelievler Mahallesi’nde inşa edilecek olan gündüz bakımevlerinin ilki Ulukavak Mahallesi Tekceviz 14. Sokak üzerinde inşaa ediliyor.

Yaklaşık maliyeti 24 milyon 300 bin TL olarak belirlenen proje kapsamında 400 metrekare oturum alanı ve toplamda yaklaşık 800 metrekare inşaat alanına sahip modern gündüz bakımevi için temel atma töreni düzenlendi. İçerisinde idari ofis, veli bekleme alanı, çok amaçlı salon, mutfak, yemek salonu, mescit ve 6 adet etkinlik sınıfının yer alacağı bakımevinin temel atma törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan, Lemzi Çöplü, Alper Zahir, Zübeyin Tuncel, Fatih Özüyağlı, Ünsal Yeter, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, AK Parti ve MHP yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri, Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Mehter takımının gösterisiyle başlayan törende Ulucami Müezzin Kayyımı Yüksel Dikici tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Müftü Şahin Yıldırım’ın duasının yapıldığı programda kurban kesilerek protokol üyeleri tarafından bakımevinin temeli atıldı.

2026 yılının başında yapımı tamamlanması hedeflenen bakımevinin eğitim öğretim sezonunun ikinci yarısına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Törende konuşan Muhtar Özdemir Belediye Başkanı Aşgın’a mahallesine hizmetleri için teşekkür ederken, MHP İl Başkanı Çıplak da konuşmasında Aşgın’ın yerel seçim öncesi müjdesini verdiği 41 projenin bir yıl dolmadan çoğunun ya temelinin atıldığını, ya da hizmete girdiğini dile getirdi. Gündüz Bakımevi’nin de bu projeler arasında olduğunu kaydeden Çıplak, Cumhur İttifakı olarak milletvekilleri ve parti teşkilatlarının da desteği ile ilimize en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını bildirdi.

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti İl Başkanı Alar da çok anlamlı bir hizmetin ilk adımının atıldığını, ilimizde önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi. Sadece bir temel atmadıklarını, geleceğe, çocuklara ve ailelere uzanan sağlam bir köprü kurulduğunu ve her bir vatandaşın hayatına dokunan hizmetler üretmeye devam ettiklerini bildiren Yakup Alar, bakımevleri sayesinde ailelerin güçleneceğini, kadının istihdamının artacağını, çocukların güvenli, sağlıklı sevgi dolu ortamlarda büyümesine katkı sağlanacağını kaydetti.

Törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da ilk etapta 3 kreş ve gündüz bakımevini hizmete kazandırmak istediklerini ifade etti.

Kentteki tüm mahallelere hitap etmesi amacıyla kreş ve gündüz bakım evlerini projelendirdiklerini söyleyen Aşgın, “Bugün ilkinin temelini atıyoruz. Şehrimizi adaletli ve hakkaniyetli yaklaşımımızla bir saç ayağı gibi üçe ayırdık. Bu anlamda, bugün temellerini attığımız bu yapı, şehrimize kazandıracağımız ilk kreş ve gündüz bakımevi olacak. İlk etapta şehrimize üç adet kreş ve gündüz bakımevi kazandırıyoruz. Bunlardan ilki olan bu kreş, bulunduğu konum itibarıyla Karakeçili, Üçtutlar, Buhara ve Ulukavak’a hitap edecek. Buradaki yavrularımızın bu imkandan faydalanmasını sağlamak amacıyla projeyi buradan başlatıyoruz. Daha sonra temelini atacağımız ve açılışını yapacağımız ikinci kreş Bahçelievler Mahallesi'nde hizmet verecek. Üçüncüsü ise Mimar Sinan Mahallesi’nde olacak ve bölgeye hitap edecek şekilde konumlandırılacak. Böylece üçlü saç ayağını tamamlamış olacağız. Çünkü bize adalet ve hakkaniyet yakışır. Bu yaklaşımımızla, inşallah bu yıl başlattığımız bu projeleri önümüzdeki yılın yarıyıl tatilinde açmayı hedefliyoruz. Müteahhidimizden sözümüzü aldık, 2026 yılının Ocak ayında burayı tamamlamış olacağız. Yarıyıl tatilinin hemen dönüşünde, ikinci yarıyılda kreşimizi ve gündüz bakım evimizi öğrencilerimizle ve velilerimizle buluşturuyoruz” dedi.

Ayyıldızlı al bayrağımız altında güzel hizmetlere imza attıklarını vurgulayarak iki gün önce temeli atılan ilimizin yüz yılık hayali olan demiryoluna atıf yapan Başkan Aşgın, CHP ve Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın her türlü engeline rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın projenin arkasında durarak temelinin atıldığını söyledi.

Çorum-Ankara arası ulaşımı 1.5 saate indirecek olan projenin en geç 4 yıl içinde tamamlanacağına inandığını belirten Belediye Başkanı Aşgın, bu sayede ilimizin ihracatını daha büyük rekorlar kırabileceğini söyledi.

2019 yılındaki 32 projenin yüzde 90’ının tamamlandığını, 2024’teki 41 projenin de dönem sonunda çoğunun tamamlanacağına inandığını da kaydeden Aşgın, heyecanlarından eksilme olmadan Çorum’a aşkla hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Editör: Haber Merkezi