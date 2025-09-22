Arca Çorum FK’nın Serikspor’la oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçta Sivas bölgesi üst klasman hakemi Yusuf Ziya Gündüz düdük çalacak. Saat 20.00’de başlayacak maçta Gündüz’ün yardımcılıklarını İzmir bölgesinden Gökmen Baltacı ile Düzce bölgesinden Emrah Ünal yapacak. Karabük bölgesinden Mustafa Hakan Belder ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

34 yaşındaki Yusuf Ziya Gündüz, daha önce Arca Çorum FK’nın 1 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım, 2021-2022 Sezonu 2.Lig Kırmızı Grup 17.hafta maçında deplasmanda Niğde Anadolu FK’yı 2-0 yendi.

Gündüz, Serikspor’un ise ilk kez maçını yönetecek.