Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum’un en büyük eksikliğinin havalimanı ve hızlı tren olduğunu Bakan Işıkhan’a aktaran Günay, Çorum’un bu taleplerini Bakanlar Kurulu’nda gündeme getirmesi isteğinde bulundu.

“HÂLÂ İHALE AŞAMASINDA”

Çorum’un AK Parti’nin kalesi olduğunu dile getiren Günay, kentin en büyük eksikliğinin ise havalimanı ve hızlı tren olduğunu kaydetti. Günay, “İlerleyen süreçte AK Partimiz Çorum’u bu hizmetleri de kazandıracaktır. Trenimiz 2023 yılı yatırım programına alındı ama ekonomik süreçten dolayı henüz ihale aşamasında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın da gündeminde zaten hızlı tren projesi. Sizin alanınız değil ama Bakanlar Kurulu’nda Çorum’un bu taleplerini gündeme getirirseniz seviniriz.” ifadesini kullandı.

Demiryolu projesiyle ilgili Bakan Işıkhan herhangi bir açıklama yapmadı.