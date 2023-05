Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, Üç Aylar ve Regaib Kandili nedeniyle yayınladığı mesajda, Üç Aylar’ın günahlardan arınma, sevaplarla donanma mevsimi olduğunu belirterek, “Kandil gecelerinde, kendimizle yüzleşmekten çekinmeden, bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız bütün hatalardan ve işlediğimiz günahlardan samimi pişmanlıklarla tövbe edeceğimiz arınma fırsatını iyi değerlendirmeliyiz” ifadesini kullandı.

ÜÇ AYLAR VE REGAİB KANDİLİ

Değerli Kardeşlerim.

“Üç Aylar” olarak bilinen rahmet, bereket ve mağfiret mevsimine bir kez daha girmiş bulunmaktayız.

23 Ocak 2023 Pazartesi günü üç ayların ilki olan Recep ayının birinci gününü, bu ayın ilk Cuma gecesi olan 26 Ocak 2023 Perşembe akşamını da “Regaib Kandili’’ olarak idrak edeceğiz.

Üç Aylar; Kamerî takvime göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Recep ayının ilk perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece ise dini kültürümüzde “Regaip Gecesi” diye adlandırılır.

Recep ayının ilk günlerinde Peygamber Efendimizin, “Allah’ım Recep ve Şaban’ı hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazana ulaştır.” diyerek dua ettiği bilinir.

Müslümanlar olarak her yıl kutladığımız Regaip Gecesi, bizlere tüm rağbetimizi Rabbimize yöneltmemiz, bugüne ve geleceğe dair, duygu, düşünce ve isteklerimizi iman bilinciyle gözden geçirmemiz gerektiğini hatırlatmaktadır.

İnsanoğlu için bütün zaman dilimleri kıymetlidir. Bu yüzden ömrümüzü, Allah’ın rızasını kazanmak gayesiyle kulluk şuuru içerisinde yaşamalıyız.

Bununla beraber mübarek gün ve geceler, dünyaya gelme gayemizi, kendimize, Rabbimize, çevremize ve bütün mahlûkata karşı sorumluluklarımızı muhasebe etmek ve daha güzel bir hayat adına yeni bir başlangıç yapmak için önemli fırsatlardır.

Bu mübarek gecede yapmamız gereken şey, Rabbimizin sonsuz af ve mağfiretine sığınarak hata ve günahlarımızdan arınmaya, bütün yönleriyle hayatımızı gözden geçirerek manevi diriliş ve ahlaki yükselişi yaşamaya, kardeşlik duygularımızı güçlendirerek kalplerimizi ve dualarımızı buluşturmaya gayret etmektir.

Üç aylar; günahlardan arınma, sevaplarla donanma mevsimidir. Ramazandan önce oruçla buluşanlar, namaza başlayanlar, ibâdetlerini arttıranlar, tövbe ile Allah’a yönelenler gibi mânevî kazanç elde edenlerin ayıdır üç aylar.

Kandil gecelerinde kendimizle yüzleşmekten çekinmeden, bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız bütün hatalardan ve işlediğimiz günahlardan samimi pişmanlıklarla tövbe edeceğimiz arınma fırsatını iyi değerlendirmeliyiz.

Hakkımızda her şeyin şahitlik yapacağı adalet ve hesap gününde mahcup olmayacağımız bir ömür yaşama gayretimizi ve nesillerimize daha iyi bir dünya bırakma sorumluluğumuzu muhasebe etmeliyiz.

İşte içinde bulunduğumuz bu üç aylar bizlerin; gaflet uykusundan uyanmasına vesile olmalıdır. Aramızdaki çekişmeleri ve basit düşünce farklılıklarını bir tarafa bırakmalı; her zamankinden daha çok muhtaç olduğumuz barış, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm Çorumlu kardeşlerimiz ile İslam âleminin üç aylarını ve Regâib Kandilini tebrik ediyor, Yüce Allah’tan müslümanların birlik ve dirliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını niyaz ediyorum.