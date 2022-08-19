ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gümüşhane Belediye Başkanlığı, Altınkent (Yeni Toki) hattında 5 adet ticari taksi hattını satışa çıkardı.

İhale 6 Eylül 2022 tarihinde Gümüşhane Belediye Meclis Salonu'nda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak. İhale şartnamesi Gümüşhane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birimi'nde görülebilir.

İhale teklifleri ihale günü en geç saat 15.00'e kadar Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilecek.

İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.