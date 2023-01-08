Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri 1.Voleybol Ligi B grubu 14.hafta maçında Çorum’un efeleri sahasında Gümüşsu Gümüşhanespor’u konuk etti. Cumartesi günü Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmayı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da izledi. Maçın başından itibaren Alex’in file dibindeki etkili oyunu ile üstünlüğü ele geçiren Kırmızı-Siyahlılar ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette zaman zaman zorlandığı rakibi karşısında son bölümde üst üste sayılar bulan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bu seti de 2 sayı farkla kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette rakibin smaçlarına blok ile karşılık vermekte zorlanan Çorum’un efeleri bu seti 25-21 kaybetti. Dördüncü sette tekrardan oyunu kontrolünü eline alan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bu seti de 4 sayı farkla kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından 12’de 12 yaparak puanını 35’e yükseltirken, konuk Gümüşhane ise 15 puanda kaldı.

(Rıfat KARA)

