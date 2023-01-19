Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum FK’nın deplasmanda Somaspor’la oynayacağı maçta Sakarya bölgesi B klasman hakemlerinden Levent Gümüşdere düdük çalacak. Soma Atatürk Stadı’nda, saat 14.00’te başlayacak maçta Levent Gümüşdere’nin yardımcılıklarını ise Trabzon bölgesinden Kenan Özcan ve Adana bölgesinden Nezihi Aytar yapacak. Balıkesir bölgesinden Emre Küçük de karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

UŞAKSPOR MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Orta hakem Levent Gümüşdere, yaklaşık 2 yıl aradan Çorum FK’nın ikinci kez maçını yönetecek. Deneyimli hakem, Çorum FK’nın 2020-2021 Sezonun 34.haftasında, evinde Uşakspor’a 1-0 yenildiği maçta düdük çalmıştı.

Gümüşdere, Somaspor’un ise ilk kez maçını yönetecek.

(Hüseyin AŞKIN)

