Ameliyat sonrası hızla sağlığına kavuşan Turan Can Gülmez'in babası Yener Gülmez, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

En zor zamanlarında ellerinden Başkan Şahiner'in tuttuğunu ifade eden Gülmez; “Başkanımdan Allah razı olsun. O olmasa ne yapardık bilmiyorum. Mevlam vesile olarak onu bize gönderdi. Allah başkanım ile beraber bize yardımcı olan herkesten de razı olsun. Evladımın durumu iyiye gidiyor çok şükür. Rabbim tüm evlatları korusun” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

