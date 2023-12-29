Nazik ziyareti için Önder Güllü’ye teşekkür eden TSO Yönetim Kurulu Başkanı Başaranhıncal, Akbank Şube Müdürlüğü görevinde başarı dileklerini iletti.

Güllü ile Başaranhıncal Çorum’daki istihdamın arttırılarak, ekonominin canlanması için bugüne kadar yaptıkları ve önümüzdeki günlerde yapacakları çalışmalar hakkında da sohbet etti.

Misafirperverliği için Başaranhıncal’a teşekkür eden Önder Güllü ise her zaman esnaf ve sanayicinin yanında olduklarını belirterek, Çorum TSO ile her türlü çalışmada birlikte hareket edeceklerini ifade etti.