Çorum merkez Şanlıosman köyü nüfusuna kayıtlı, merhum Mustafa Teke'nin eşi, Kemal Teke ve PTT'den emekli Muzaffer Teke'nin annesi, merhum Zafer Teke'nin babanesi Gülistan Teke vefat etti.

Rahatsızlığından dolayı bir süredir hastanede tedavi gören Gülistan Teke, hayata veda etti. Merhumenin cenazesi saat 12.30'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak Şanlıosman köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

