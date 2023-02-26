Rahatsızlığından dolayı bir süredir hastanede tedavi gören Gülistan Teke, hayatını kaybetti.Merhumenin cenazesi önceki gün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde helallik alınmasının ardından Şanlıosman köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Ümit Er, önceki dönem CHP İl Başkanı Milletvekili Aday adayı Mehmet Tahtasız, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Nüfus Müdürü Aziz Önal, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

