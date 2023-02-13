Anne Nurcan Kaya Güler ve kızı Rüveya Güler, enkaz altında kalarak yaşamını yitirirken, ailenin büyük kızı Nursena Güler ise ekipler tarafından kurtarıldı, ailenin oğlu Mertcan ise enkaz altında kaldı. Umutlu bekleyişin ardından enkaz altında kalan Mertcan Güler’den de acı haber geldi.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Gemi Mühendisliği bölümü öğrencisi olan Mertcan’ın da vefat etmesiyle Güler Ailesi’nden geriye ailenin büyük kızının kaldığı öğrenildi.

Depremde hayatını kaybedenlerin cenazelerinin Hatay’da toprağa verileceği öğrenildi.

(Haber Merkezi)

