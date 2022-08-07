Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi’ye bir ziyaret de eski Çorum Belediye ve Çorum FK Başkanı Zeki Gül’den geldi.

Çorum Belediyesi ve Çorum FK eski başkanlarından, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşaviri Zeki Gül, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede Zeki Gül, Başkan Mehmet Büyükekşi'ye hayırlı olsun dileklerini ileterek başarı diledi. Mehmet Büyükekşi, Zeki Gül'e A Milli Takım forması takdim etti.