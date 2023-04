Çorum’un her türlü sorunu ile yakından ilgilenen ve vatandaşlardan gelen taleplerin yakın takipçisi olan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Gülabibey Mahallesi sakinlerinin her fırsatta kendisinden talep ettiği PTT Şubesi konusuyla ilgili de gerekli girişimleri yaptı.

Ceylan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde yaptığı görüşmeler neticesinde Gülabibey Mahallesi sakinlerini sevindiren müjdeli haberi verdi.

Bakanlıktan Gülabibey Mahallesi’ne PTT Şubesi açılması kararının alındığını bildiren Milletvekili Ceylan, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 4. Cadde üzerine PTT Şubesi’nin en kısa sürede açılacağını açıkladı.

PTT Şubesi ile birlikte artık bölge halkının bir çok hizmeti kent merkezine gelmeden alacağının altını çizen Milletvekili Ceylan, şubede PTT bankacılık işlemleri, havale işlemleri, hesap işlemleri, PTT Kart, PTT matik, HGS Kart işlemleri, fatura tahsilat işlemleri ile birlikte kargo hizmetlerinin de bölge halkına verileceğini vurguladı.

PTT Şubesi’nin Gülabibey Mahallesi’ne hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Milletvekili Ceylan, “Bizim için vatandaşlarımızın talebi her şeyden önce gelir. Bugün Gülabibey Mahallemizin PTT Şubesi taleplerini yerine getirmiş olmanın haklı sevincini onlarla birlikte yaşıyoruz. Yarın başka bir mahallemizin veya köyümüzün, ilçemizin talebi olursa da her zaman vatandaşlarımızın emrindeyiz” dedi.