Özellikle sınıflardaki öğrenci sayısının yüksek olduğunu kaydeden Belli eğitim kalitesinin artması ve öğrencilerin derslere konsantre olması noktasında sınıflardaki doluluk oranının düşmesi için mahallesinde acilen yeni okulların yapılmasının önemini vurguladı.

Okulların adres bölgelerinin de tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Belli, mevcut sistemde hem ailelerin hem de okul idarecilerinin büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Muhtar Belli, adres bölgelerindeki sorunlar ve uyuşmazlıklardan dolayı ailelerin çocuklarını mecburen servislere vermek zorunda kaldığını belirterek, “Özellikle de birden fazla öğrencisi olup da okula ulaşımını servisle sağlayan öğrencilerimizin aileleri maddi açıdan sıkıntı yaşıyorlar” dedi.

Özellikle Ertuğrul Gazi İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Ortaokulu ile yeni açılan Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu gibi okulların kapasitesinin çok üstünde eğitim vermeye devam ettiğini vurgulayan Belli, “Eğitim alanındaki bu sorunların çözümü ve ailelerimizin öğrencilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkili makamların iyi bir planlama yaparak eğitime katkı sağlamalarını bekliyoruz” diyerek, yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarı dileklerinde bulundu. (Haber Merkezi)

