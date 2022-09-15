Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Bağcılar Caddesinde ve mahallenin bazı bölgelerinde yapılan yol yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere, Fen İşleri ve Su-Kanalizasyon İşleri müdürlüklerinin personeline teşekkür etti.

Belediye Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile sürekli istişare ederek çok önemli yatırım ve hizmetleri mahallesine kazandırdığını belirten Hasan Belli, Beytepe 2. ve 4. caddelerle birlikte Cumhuriyet, Vatan ve Millet caddelerindei de yol çalışmasının programda olduğunu söyledi.

(Aliye ÖNCEL)

