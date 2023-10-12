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Yeni sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan Gülabibey Gençlikspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında önceki gün Havza Belediyespor ile özel bir maç yaptı. Havza İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Çorum temsilcisi Gülabibey Gençlikspor, 11.dakikada Sabri’nin golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra da etkili futbolunu devam ettiren Çorum temsilcisi 19.dakikada Berat ile farkı 2’e çıkardı. İlk yarı 2-0 Gülabibey Gençlikspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Gülabibey Gençlikspor, oyun kontrolünü de rakibine kaptırdı. 51.dakikada ev sahibi Havza Belediyespor Tahir ile farkı 1’e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-1 Gülabibey Gençlikspor’un üstünlüğü ile sona erdi.