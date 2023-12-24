BELTAŞ 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nin şampiyon adaylarından Gülabibey Gençlikspor, 7.hafta maçında karşılaştığı H.E. Kültürspor’u 12.dakikada Mert Şakir, 17 ve 30.dakikalarda Osman Murat, 82.dakikada da Murat’ın attığı gollerle 4-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

SAHA: Devane

HAKEMLER: Ramazan Boyraz, Çiğdem Varan, Ömer Bingöl

H.E. KÜLTÜRSPOR : Abdullah Enes, Metin, Muhammed Beren, Berkhan (Osman), Yusuf Berkay, Arda Başaran (Yavuz), Egemen (Bilal), Gökay, Ada (Muhammet),, Doğaç, Muhammed Tahir (arda Bayrak).

GÜLABİBEY GENÇLİKSPOR: Osman, Zafer (Ramazan), Furkan, Cuma, Ahmet Onur (Berke), Mustafa (Murat), İsmail, Osman Murat (Alaaddin), Mert Şakir (Berat), Nuri Can, Ömer.

GOLLER: Dk. 12 Mert Şakir, Dk. 17 ve 30 Osman Murat, Dk. 82 Murat

BELTAŞ 11Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Gülabibey Gençlikspor, 7.hafta maçında karşılaştığı Halk Eğitim Kültürspor’u özellikle ilk yarıdaki etkili oyunu ve attığı gollerle 4-0 yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlü şekilde sürdürdü.

Devane Sahası’nda oynanan maça etkili başlayan Gülabibey, 12.dakikada Mert Şakir’le 1-0 öne geçti. Kültürspor golün yokunu henüz atlatamadan 17.dakikada sahneye çıkan Osman Murat farkı ikiye çıkarttı. 30.dakikada Osman Murat’la bir gol daha bulan Gülabibey Gençlikspor ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.



İkinci yarıda Gülabibey’in farkı artırma, Kültürspor’un ise farkı azaltma çabaları vardı. 82.dakikada Murat’la bir gol daha bulan Gülabibey, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 15’e çıkartan Gülübibey Gençlikspor şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlü şekilde sürdürürken, H.E. Kültürspor 3 puanda kaldı.