Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Müşaviri ve Çorum Belediyesi önceki dönem Başkanı Zeki Gül, bugün AK Parti İl Başkanlığı’nda yapacağı basın toplantısı ile aday adayı olduğunu açıklayacak. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem milletvekilliği genel seçimi için AK Parti’den aday adayı olacağını duyuran Gül’ün toplantısı saat 13.30’da olacak.

Devlet Su İşleri emekli Genel Müdürü hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akça da 14 Mayıs tarihinde yapılacak milletvekilliği genel seçimlerinde AK Parti'den aday adayı oluyor.

Uzun yıllar İTÜ’de yaptığı bilimsel çalışmalardan sonra bürokrasiye geçerek Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda müsteşarlık ve Başbakan Başdanışmanlığı, Dünya Su Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi, Ortadoğu Mavi Barış Ofisi Politika Danışma Kurulu Üyesi görevlerinden sonra DSİ Genel Müdürlüğü görevinde bulunarak emekli olan Prof. Dr. Lütfi Akça’nın bugün saat 14.00’de AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenleyeceği toplantı ile aday adaylığını açıklayacağı belirtildi.

(Volkan SINAYUÇ)

