Gül-Der proje sorumlusu, dernek gönüllüleri ve Şehit Emin Güner MTA Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi ile Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanı gönüllü öğrencileri ile iki ay içerisinde 41 adrese gidilerek küçük ölçekli tamirat, tadilat ve onarım işleri yapıldı.

Proje kapsamında, hem Vali Mustafa Çiftçi’nin ziyaret ettiği ve hem de İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın evde bakım hizmeti verdiği ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gidilerek hanelerde lamba düğmeleri, duylar, prizler, musluklar, ampuller değiştirildi, gevşemiş elektrik ve su tesisatları tamir edildi.

İhtiyaç sahibi aileler bu hizmet dolayısıyla emeği geçenlere, gençlere ve dernek yetkililerine teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)

