Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan alınan adreslere, Gül-Der proje sorumlusu, dernek gönüllüleri ve Şehit Emin Güner MTA Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojileri ile Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanı gönüllü öğrencileri ile gidilerek lamba düğmeleri, prizler, duylar, ziller, musluklar, kapı kolları ve ampul değiştirilerek küçük ölçekli tamirat, tadilat ve onarım işlerini yaptılar.

Ekim ayı içerisinde 18 adrese gidilerek yaşlı, kimsesiz, yalnız, gariban ve ihtiyaç sahibi kişilere proje kapsamında yardımcı oldular.

(Haber Merkezi)

