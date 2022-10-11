GÜL-DER Başkanı Necat Yazıcı ve Proje Koordinatörü Selahattin Gençkan tarafından öğrencilere projenin detayları ve alacakları görevlerle ilgili kısa bir sunum yapıldı.

Okul Müdürü İbrahim Ayaz ve atölye şeflerinin de katıldığı etkinlikte Yazıcı, gençlerin yaşlı büyüklerine yapacakları küçük katkıların onların dünyalarında tarif edilmez bir mutluluğa yol açacağını ve bu çalışmanın vereceği manevi hazzın değerinin maddi hiçbir şeyle ölçülemeyeceğini, bu ve benzeri projelerle iyiliğin yaygınlaştırılmasında ve toplumsal dayanışmanın pekiştirilmesinde gençlere büyük görevler düştüğünü söyledi.

Necat Yazıcı, Okul yönetiminin ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkı ve ortaklığı ile kimsesiz yaşlı büyüklerin hayır dualarını almaya yönelik bu projede yer alan, Z kuşağı nitelemesiyle kendi değerlerine yabancılaştırılmaya çalışılan gençlerin bu ithamlara en güzel cevabı verdiklerini dile getirdi.

Toplantı, öğrencilerin sorularının cevaplanması ve yapılan ikramlarla sona erdi.

(Uğur GÖRKEM)

