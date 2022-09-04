“Gönülleri Onarıyoruz” projesi için geçtiğimiz Cumartesi günü Üçtutlar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren GÜL-DER Merkezi’nde açılış töreni düzenlendi.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecek olan projenin açılışına AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, GÜL-DER Başkanı Necat Yazıcı, GÜL-DER Başkan Yardımcısı İlker Yılmaz, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, dernek üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Projenin saha çalışmalarının Ekim ayında başlaması, 2023 yılının Haziran ayına kadar sürmesinin beklendiğini dile getiren ve proje ile ilgili bilgi veren GÜL-DER Başkanı Yazıcı, proje kapsamında Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin atölye şefleri ve dernek gönüllüleri katılımıyla haftada en az üç büyüğün evine ziyaret edeceğini, bu ziyaretlerin SYDV personeli ile birlikte gerçekleştirilerek büyüklerin evlerinde ortaya çıkan küçük tamir, bakım ve onarım işlerinin yapılacağını söyledi.

Meslek Lisesi öğrencileri ile yaşlıları buluşturarak moral eğitimine katkı sağlayacaklarını anlatan Yazıcı, proje kapsamında toplumda yardımlaşma, gençlerde yaşlılara vefa duygusunun yaratılmasının hedeflediklerini de vurguladı. GÜL-DER Başkanı Yazıcı konuşmasında derneğin diğer faaliyetleri ile ilgili de bilgi verdi.

Projenin aile kültürünü yerleştirmesi anlamında çok isabetli karar verdiğini söyleyen AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu ise, “Meslek Liseleri ve çıraklık eğitim merkezlerinde bir gün eğitim beş gün işte çalışan gençlerimiz var. Bu gençlerimize bir günde bütün dersleri verme imkanımız olmadığı için dışarıda kalan hayati dersler GÜL-DER gibi dernekler sayesinde tamamlanıyor” ifadelerinde bulundu.

Projenin açılışında konuşan Başkan Aşgın ise sitem ederek: “Bu projede bir çok kurum yer alıyor ama Çorum Belediyesi eksik. Böyle bir projede biz niye yokuz kardeşim? Böyle bir projede belediyenin olmaması büyük bir eksiklik. Biz de belediye olarak evde tıraş hizmeti, evde bakım hizmeti, evde temizlik hizmeti gibi sürekli bu uğraşların içerisindeyiz. Hizmetlerin çoğuna bizzat kendim giderek, ziyaret ederek yapıyoruz. Bu projede olmamamızın eksik olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Proje açılışında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün eksikliğini gören Başkan Aşgın, “Madem bu projede dört tane ayak bulunmakta, açılışta bu dördü de olmalı. Üç temsilci bulunurken öbürü de olacak. İsmi varsa en üst düzeyde kendini temsil edecek” dedi.

Konuşmalar sonunda İl Müftüsü Biçer tarafından yapılan dua ve protokol üyeleri tarafından kesilen kurdele ile proje açılışı yapıldı. Kurdele kesimi sonrası misafirlere ikram verildi, sohbet edildi.

(Samet YILMAZ)

