Gül-Der Başkanı Necat Yazıcı yaptığı açıklamada, “Bu proje kapsamında Çorum Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanlığı tarafından evde bakım hizmeti verilen kimsesiz yaşlı insanlarımızın evlerinde elektrik, su ve marangozlukla ilgili küçük tamir, bakım ve onarım hizmeti verilerek yaşlılarımızın hem dualarını almış olacağız, hem de projede görev alacak meslek lisesi öğrencilerimizle yaşlılarımızı buluşturarak moral eğitime katkı sağlamış olacağız. Bu projemizle toplumumuzda yardımlaşma ve yaşlılarımıza vefa duygusunun gençlerimizde karşılık bulmasını ve sivil toplum ile kamu kurum ve kuruluşlarının birlikte iş yapma kapasitesini artırmayı amaçlamaktayız. Dernek olarak bugüne kadar yürüttüğümüz Kitap-Kahve ve Mobil Kitap Kahve projeleri ve kültürel, sanatsal etkinliklerle bilhassa gençlerimizin yüreklerine dokunmayı başarmış ve küçük çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı görmekle mutlu olmuştuk. “Gönülleri Onarıyoruz” isimli projemizle de inşallah yaşlılarımızın hayır dualarını almayı; gençlerimizle yaşayan tarih ve kültür olan büyüklerimizi buluşturmak suretiyle de kültür aktarımı zincirini sağlamlaştırmayı umuyoruz” dedi.

Projeye ilişkin protokol İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ile GÜL-DER arasında imzalanırken, projenin açılış programı ise 3 Eylül 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

1 Haziran 2023 tarihinde tamamlanacak olan projeye İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından ortak olarak katkı veriliyor. (Haber Merkezi)

