AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında aday adaylığını açıklayan Akca, “Milletimizin bekası için gece gündüz çalışan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; her ne şartta olursa olsun demokrasiye olan inancımızla, sesimizi değil sözümüzü yükselterek, tek yürek tek soluk olup dikleşmeden dik durup ülkemiz ve insanımıza hizmet etmek tüm Ak Parti teşkilatlarının olduğu gibi benim içinde büyük bir onurdur” dedi.

Ak Parti felsefesinin mimarı olan Erdoğan’ın çizdiği istikamette; dünyalık bir makam, mevki kaygısı taşımadan ve sağına soluna bakmadan tereddütsüz "hazırım" diyebilme düşüncesiyle, daha fazla sorumluluk alma idealiyle mecliste olma arzusunda olduğunu kaydeden Akca, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Ülkemizin içinden geçtiği kritik süreçten Türkiye Yüzyılına giden yolda önemli bir mihenk taşı olan 14 Mayıs seçimlerinde; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği tek vatan, tek bayrak, tek devlet ve tek millet ilkesi doğrultusunda; hızla büyüyen, gelişen, kalkınan, huzurlu, istikrarlı, daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir Çorum için aday olsam da olamasam da, uygun görülen her alanda tüm gayretimle çalışacağımı, çok değerli Çorum’lu hemşerilerimizin her zaman hizmetinde olduğumu ve bütün aday adayı arkadaşlarımın da ayni hassasiyetlerle aday adayı olduğuna olan inancımı yinelemek isterim.

İnanıyorum ki aziz milletimiz 14 Mayıs seçimlerinde tercihini kaos ve karanlıktan yana değil Türkiye Yüzyılı vizyonu ile istikbal vaat eden Cumhur İttifakından yana kullanacaktır. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de asrın felaketinin açtığı yaraları da sararak, tüm sıkıntıların üstesinden gelerek, umutları çoğaltarak, ufukları açarak hep beraber Türkiye Yüzyılı’nın inşasını sürdürecek ve Allah’ın izniyle Büyük Türkiye hedefimize ulaşacağız.”

(Taner ŞİMŞEK)

