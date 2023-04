10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Ümit Er, “kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi için basının özgür ve bağımsız olması gerekiyor. Ancak son yıllarda basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, haber alma hakkı baskı altına alındı” dedi.

Basının, vatandaşın gören gözü, işiten kulağı ve söyleyen dili olarak çağdaş demokrasilerin en temel unsurlarından birisi olduğunu vurgulayan Ümit Er, “Demokrasilerde basının ‘milletin sesi’ olma sorumluluğunu yerine getirebilmesi için olmazsa olmaz koşul ise basın özgürlüğüdür. Basın özgürlüğü, gerçekleri öğrenme hakkıdır. Bu hakkın kullanılması, basın camiasının hiçbir baskı, tehdit, yönlendirme, sansür ve cezalandırma altında kalmadan görevini en iyi şekilde yerine getirmesiyle gerçekleşir” diye konuştu.

Gazetecilerin özgürce haber yapmasını sağlamanın demokrasinin olmazsa olmazı olduğunun altını çizen Ümit Er, gazeteciliğin suç olmadığını, halkın özgür bir şekilde bilgilendirilmesinin önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Ümit Er, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Toplumun aydınlatılması, bilinçlendirilmesi, halkın talep ve beklentilerinin kamuoyuna iletilmesi, ülkemizin ve şehrimizin birçok sorunlarının dile getirilmesi gibi çok önemli bir görevi gazeteciler yerine getiriyor. Bu önemli görevi üstlenen şehrimizdeki ve Anadolu’daki basınımız, son yıllarda başta ekonomik olmak üzere zor günler geçiriyor. Oysa demokrasi ve hukuk kuralları çerçevesinde basın ve basın çalışanları hür olarak görevini yerine getirmelidir. Günümüzde gazeteciler iş güvenliğinden, örgütlenme hakkından, haberi haber gibi yazıp kamuoyunu doğru bilgilendirme hakkı gibi birçok haklara yeterince sahip değildir. Bunun yanında 212 sayılı yasayla kazandığı hakları ellerinden alınıyor. Her türlü baskı altında kalıyorlar. Türkiye’de halkın haber alma hakkının önündeki engellerin kaldırılması, gazetecilik mesleğinin hedef gösterilmeden, saldırıya uğramadan, tutuklanmadan yapılabilmesi için önündeki tüm engeller kaldırılarak, var olan sorunlarından kurtarılarak, özgür bir ortamda görevlerini yerine getirmeleri için hukuksal ve ekonomik sorunları biran önce çözüme kavuşturulmalıdır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Basın milletin müşterek sesidir’ sözlerini hatırlatarak belirtmek isterim ki gazetecileri susturmaya çalışmak, halkımızı susturmaya çalışmaktır.

Basın çalışanlarının her zaman, her koşulda yanında olduğumuzu belirtiyor ve demokrasinin işlediği, gazetecilik mesleğine hak ettiği değer verilerek bilgi akışının tarafsızca, özgürce sağlanacağı gelecek güzel günlerde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlamayı temenni ediyorum.” (Haber Merkezi)