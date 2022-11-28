Ankara Bilkent Otel’de gerçekleştirilen toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra çok sayıda parti temsilcisi katıldı.

Anayasa Değişikliği önerisi ile ilgili sunumlar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serap Yazıcı, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya tarafından gerçekleştirildi.

“Anayasa Değişikliği” önerisi ile partili cumhurbaşkanlığı döneminin sonlandırılması, kuvvetler ayrılığının tesis edilmesi, parti kapatmanın ve dokunulmazlığın kaldırılmasının zorlaştırılması öngörülüyor. Özgürlükçü anlayış, yargı bağımsızlığı, insan onuru Anayasa’nın temeli olacak. Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına Danıştay karar verecek. YÖK kaldırılacak.

(Haber Merkezi)

