Fatma-Uğur Urhan çiftinin oğulları Metalürji ve Malzeme Mühendisi Tuna Urhan hayatını Dilek-Ünal Demir çiftinin kızları Psikolog Gubse Demir ile birleştirdi.

Altınkaya Arena’da gerçekleştirilen düğün töreninde genç çifti bu mutlu günlerinde yakın akraba ve dostları ile sevenleri yalnız bırakmadı. Salonun hınca hınç dolduğu düğünde Tuna ile Gubse’nin nikahını ise Belediye Evlendirme Memuru Süleyman Delice kıydı.

Mutlu çiftin bu özel gününde Urhan ve Demirci aileleri misafirlerle yakından ilgilenirken, davetliler ise gecenin geç saatlerine kadar canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

ÇORUM HABER Urhan ve Demirci ailelerini kutlar, genç çifte de bir ömür boyu mutluluklar diler.

Muhabir: Haber Merkezi