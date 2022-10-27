Çorum Belediyesine ait, Celilkırı mevkisindeki biyoenerji tesisinin gübre havuzunda bir tilkinin mahsur kaldığını fark eden çalışanlar, durumu belediyeye bildirdi.

İhbar üzerine itfaiye ve veteriner işleri müdürlüklerine bağlı ekipler, tesise sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu tilkiyi havuzdan çıkardı.

İğneyle bayıltılan tilki, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Burada yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen tilki, kısa süre misafir edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.



