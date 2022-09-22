Şehit İs. Uzm. Onb. Muhammed Karaçam’ın cenazesi düzenlenen törenin ardından önce askeri uçakla Merzifon’a sonra ise karayolu ile memleketi Çorum’a getirildi.

Şehidin Buharaevler Mahallesi’nde bulunan evinin önünden helallik alınmasının ardından Şehit Karaçam’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, dualar eşliğinde törenin yapılacağı Akşemseddin Camii’ne getirildi.

Burada İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde şehidin ailesi taziyeleri kabul etti. Şehidin babası Bedri ve anne Meryem Karaçam Şehit Karaçam’ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Müftü Muharrem Biçer'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Gazi Caddesi üzerinden geçirilerek Çorum Şehitliği’nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Bedri Karaçam başta olmak üzere ailesinin ayakta durmakta zorlandığı cenaze sırasında Merzifon’dan kalkan savaş uçaklarının da saygı uçuşu yapması dikkat çekti.

Cenaze törenine Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Milli Merzifon 5. Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Mete Kuş, Kırıkkale Mühimmat Depo Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, askeri yetkililer, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan Şehit Muhammet Karaçam’ın şahadetinden bir gün önce babasıyla telefonda görüştüğü de öğrenildi.



(Nurdan AKBAŞ –Tugay GÖKTÜRK)