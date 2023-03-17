2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 2-2 biten Afyonspor maçının ardından ara vermeden Sivas Belediye maçının hazırlıklarına başladı.

Dün, Tesislerde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Selim Ilgaz ve Timur Temeltaş katılmadı. Bir süredir tedavileri süren Suat Kaya, Atakan Akkaynak ve Berkay Can Değirmencioğlu ise saha çalışması yaptılar.

Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde yapılan antrenmanda, önceki gün Afyonspor’a karşı ilk 11’de oynayan futbolcular yürüyüş yaptıktan sonra kültürfizik hareketleriyle antrenmanı tamamlarken, diğer futbolcular ise topla oyun oynadılar.

Çorum FK, bugün yapacağı antrenmanla Pazar günü sahasında oynayacağı Sivas Belediye maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Ömür SOYTEMİZ)

