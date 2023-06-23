Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, bütçe oluşturma ile ilgili görüşmelerini sıklaştırırken, Kulüp CEO’su Abdülhamit Yıldız da transferle ilgili ön görüşmelere devam ediyor. Bütçenin büyük oranda netleşmesinden sonra teknik direktör konusu neticelendirilecek olup, Kurban Bayramından sonra başlayacak antrenmanlar öncesinde de transferlerin açıklanması bekleniyor.

2022-2023 Sezonunda mücadele ettiği TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta, 79 puanla şampiyonluk ipini göğüsleyerek tarihinde ilk kez Spor Toto 1.Lig’e yükselen Çorum FK’da yeni sezon planlaması ile ilgili çalışmalarla sona yaklaşıldı.

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, kaynak arayışlarını yoğun bir şekilde sürdürürken, sponsorluk anlaşmaları için önemli firmalarla görüşüyor. Kulüp ön isim sponsorluğu, forma sırt ve şort reklam sponsorlukları ile ilgili görüşmeler sürüyor.

Başkan Oğuzhan Yalçın kaynak arayışlarını hızlandırırken, Kulüp CEO’su Abdülhamit Yıldız da transfer çalışmaları çerçevesinde ön görüşmelere devam ediyor. Bugüne kadar birçok yerli ve yabancı oyuncu ile ön görüşme yapan Yıldız, nabız yokluyor.

Edinilen bilgilere göre, öncelikli olarak bütçe çalışmaları büyük oranda tamamlandıktan sonra teknik direktör Tahsin Tam ile bir kez daha masaya oturulacak ve teknik direktör konusu neticelendirilecek. Sonrasında ise geçen sezon olduğu gibi, transferler peş peşe açıklanacak.

Bütçeye göre belirlenecek hedef doğrultusunda oluşturulacak kadro, 2023-2024 Sezonunun saha çalışmalarına Kurban Bayramından hemen sonra başlayacak. Yeni sezon hazırlıkları ile ilgili takvimin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.