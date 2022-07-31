Halk TV’nin “Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar” adlı programı Hititlerin Başkenti Boğazkale'den (Hattuşa) Çorum'u tanıttı.

Görkemli Hatıralar adlı program Boğazkale ilçesinde Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı bölgesinde gerçekleştirildi.

Program sunucusu Serhan Asker’in yanı sıra Çorumlu sanatçı Görkem Aygün, Ercan Aygün, Erhan Aygün ve Dinçer Şimşek’in de katıldığı programda Çorum’un beklentileri, tarihi ve turizm değerleri gündeme getirildi.

Programa; Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ile Boğazkale Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner katıldı. (Haber Merkezi)