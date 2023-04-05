Son 4 yılı değerlendiren Başkan Aşgın, “Dolu dolu geçen 4 yıl içerisinde Çorum için aşkla çalıştık. Çorum’un çehresini değiştiren önemli çalışmalara imza attık" dedi.

Ulaşımdan altyapıya, temizlikten yeşil alan çalışmalarına, kültürel belediyecilikten spor yatırımlarına, tarihi dokuyu ayağa kaldıran önemli çalışmalardan kentsel dönüşüme kadar hayal dahi edilemeyecek pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Aşgın, “Büyük bir aşk ve heyecanla Çorum’umuzu geleceğe taşıyoruz. Gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden Çorum Yüzyılını yazıyoruz.” diye konuştu.

"Dört yılda neler yapıldı"

Belediye Başkanı Aşgın, "4 yıllık süre içerisinde; çimento fabrikası arazisinin satın alınması, Dikiciler Arastası restorasyonu, Veli Paşa Hanı restorasyonu, Çorum Şehitliği’nin yenilenmesi, Çöplü Arastası cephe sağlıklaştırma çalışmaları, Mezarlıklar Müdürlüğü hizmet binasının yapımı, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, Güneş Enerji Santrali, Halk Et Kombinası, Biokütle Enerji Tesisi, Koçhisar İsale Hattı, Mahalle Spor Salonları, refakatçi misafirhanesi, mobil ikram aracı, Mimar Sinan Düğün Salonu, Çoruminia, Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezi, Hanımeli Yöresel Satış noktaları, Çorbis ve tazı, Güpür Hamamı’nın satın alınması, Yeni Şehir Stadyumu, yeni belediye binası, Mor Taksi, nizami sentetik çim sahalar, yarı olimpik yüzme havuzları, semt sahaları ve daha pek çok proje ile 4 yılda 320 bin ton asfalt, 200 bin metre altyapı çalışmaları hayata geçirildi. Temeli atılan ve yapımına başlanan Bedesten ve yer altı çok katlı otopark, spor temalı millet bahçesi, hayvan hastanesi, güreş eğitim merkezi, kale kentsel dönüşümü, kültür yolu projesi, tarihi çorum meydanı gibi projeler de hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Projeler teker teker hayata geçiriliyor

2019 yerel seçimler öncesi söz verdikleri 32 projeyle ilgili çalışmaları büyük bir hızla sürdürdüklerini hatırlatan Başkan Aşgın, verdikleri bu sözleri bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Şehri bütün sosyal katmanlarıyla kuşatacak, marka değerine katkı sunacak, gönüllere dokunacak projelerin hayat bulduğuna dikkat çeken Başkan Aşgın, bu güne kadar olduğu gibi bugünden sonra da şehrimizin bütün dinamikleriyle, el ele vererek çalışmalarımızı ilk günkü aşkla sürdüreceğiz” dedi.



4 yıllık süre içerisinde hayata geçirdikleri bazı projeler hakkında bilgiler veren Başkan Aşgın, “Biyokütle tesisi yapacağız demiştik, bugün biyokütle tesisimiz yıllık 8 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede çöpten elektrik üretiyor. Güneş Enerji Santrali yapacağız dedik ve bugün itibariyle de elektrik üretimine başladı. Koçhisar Barajı isale hattı çalışması çerçevesinde 53 kilometreden rekor bir sürede Çorum’a içme suyu getirdik. Çoruminia, ÇORBİS, ÇOKİŞ projelerini hayata geçirdik. ÇOKİŞ bünyesinde istihdam atölyeleri birimi oluşturduk. Binlerce hemşerimizi ÇOKİŞ marifetiyle işe yerleştirdik. Hizmete sunduğumuz Refakatçi misafirhanesi en önemli seçim vaatlerimizden birisiydi. Dikiciler Arastası restorasyonunu tamamladık.

Tarihi çöplü arastası cephe sağlıklaştırma projemizin saat kulesine cephe işyerlerini tamamladık. Arasta içerisindeki ikindi etap kısımda çalışmalarımız devam ediyor. Ulaşılabilir şehir çalışmaları çerçevesinde birçok yeni yol açtık. Sosyal Destek Kart projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve yerel esnafımıza destek verdik. Yeni sosyal tesisleri hizmete açtık. Şehir içi ulaşımı kamulaştırarak tüm halk otobüslerini satın aldık. Şeffaf ve hesap verilebilir bir belediyecilik anlayışını ortaya koyduk. Hanımeli yöresel satış noktaları yaptık. Millet kıraathanesi yapacağız dedi iki tane yaptık. Sosyal tesis yapacağız dedik, şuan yedi noktaya sosyal tesis yaptık. Veli paşa Hanı içerisinde de sosyal tesis mantığıyla bir restoran açacağız. Tarihi Çorum Kalesi’nin restorasyonu, tarihi kültür yolu projemiz, bedesten çarşısı ve yer altı otoparkı projelerimiz de büyük bir hızla devam ediyor” şeklinde konuştu.

"Adım adım yeni bir şehir inşa ediliyor"

Tarihi kent meydanı projesinde de sona yaklaştıklarını, Çorum’un tarihi ve kültürel dokusuna yapısına uygun bir meydan inşa edileceğini dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bütün kadim İslam medeniyetlerinin merkezinde cami, etrafında meydan, hamam, han ve ticaret merkezleri olur. Bunu Çorum’da yeniden hayata geçirmek için Ulu Cami yanındaki binaları yıkacağız dedik. Halk Bankasını ve bazı binaları yıktık. Ziraat Bankası’nı da yakın zamanda yıkacağız. Çalışmalarımızın devamında Tarihi Güpür Hamamı’nı satın aldık. Burayı restore ederek yeniden Çorum Belediyesi’ne teslim etmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devrettik” dedi.



Hiç hayalini kurmadıkları, stratejik planları arasında olmayan, projelendirmedikleri yatırımları da yaptıklarını anlatan Başkan Aşgın, "O kadar güzel işler oldu ki en başında çimento fabrikasının satın alınması. 1 milyon 384 bin metrekare bir alanı çok ucuz bir bedelle Çorum’a kazandırdık. Şimdi burada yeni bir şehir kurmanın hazırlıklarını yapıyoruz” diye konuştu.

'Vaatlerimizin yaklaşık yüzde 80’i tamamlandı'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçim dönemi verdikleri sözlerin tamamına yakınıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını, uzun bir pandemi dönemine rağmen sözlerini bir bir yerine getirdiklerini kaydetti.

Seçim dönemi hayalin kurdukları projelerin yaklaşık yüzde 80’ini tamamladıkları dile getiren Aşgın, “Şu an devam yatırımlarla birlikte vaatlerimizin yüzde 92'sini tamamlayarak halkımızın huzuruna çıkacağız. Görevi aldığımız günden tamamladığımız güne kadar halkımıza verdiğimiz sözlerin yüzde 92'sinin tamamlamış olacağız" dedi.

“İlk günlü aşkla çalışmaya devam”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bunları yaparken Cumhurbaşkanımızın bize sürekli dile getirdiği temel ilkelerimiz vardı. Tevazu, samimiyet ve gayret ile önce memleket önce millet. Bu ilkeler doğrultusunda ilk günlü aşk ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.