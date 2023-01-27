Cumhurbaşkanı’nın yapacağı tüm ziyaretler öncesinde illerdeki teşkilatların programlarını organize eden Milletvekili Ceylan, Denizli’de ilk olarak, MKYK Üyeleri, Milletvekilleri, İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Kadın Kolları Başkanı Feride Kabadayılar, İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Nuri Nazlıer ve teşkilat üyeleri ile biraraya gelerek, yapılacak hazırlıklarla ilgili istişarelerde bulundu.

Ahmet Sami Ceylan, Denizli’deki ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda, Türkiye’nin bu seçimlerde sadece gelecek 5 yılını değil, gelecek 25 yılını, 50 yılını hatta 100 yılını belirleyeceğini ifade ederek, “Türkiye’nin geleceğinin karartılmasına müsade etmeyeceğiz.Türkiye doğru yoldadır ve geleceğin lider ülkesi yolunda emin adımlarla yürüyecektir. Çünkü Cumhur İttifakı bu ülkenin teminatıdır” dedi.



(Haber Merkezi)

