Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2022 yılı Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri’ni paylaştı. Toplumun genel düzeyine göre belirli bir sınırın altında gelire sahip olan bireyler göreli anlamda yoksul sayılmaktadır. Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı 2022 yılında aynı düzeyde kalarak yüzde 14,4 oldu. Medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre hesaplanan yoksulluk oranı ise son yılda 0,3 puan artarak yüzde 21,6 olarak gerçekleşti.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 40'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,9 puanlık azalış ile yüzde 7,6 olarak gerçekleşti.

Medyan gelirin yüzde 70'i dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre hesaplanan yoksulluk oranı ise bir önceki yıla göre 0,6 puanlık artış ile yüzde 29,3 oldu. Buna göre yoksulluk oranı en düşük haneler tek kişilik haneler oldu. Okur-yazar olmayanların yüzde 27,7'si, yükseköğretim mezunlarının ise yüzde 2,6'sı yoksul.

Maddi ve sosyal yoksunluk oranı yüzde 16,6 olurken, sürekli yoksulluk oranı yüzde 14,0 olarak belirlendi. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanların oranı yüzde 32,6 olarak belirlenirken, kendilerine ait bir konutta yaşayanların oranı ise yüzde 56,7 olarak gerçekleşti. Taksit ödemeleri veya borçları olanların oranı ise yüzde 59,4 oldu.

(Haber Merkezi)