Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde depremzede vatandaşlar için oluşturulan konteyner kentin su ve elektrik tesisatını yaparak büyük bir fedakarlık örneği gösteren tesisatçı esnafı ÇESOB Başkanı Recep Gür ile Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt tarafından plaketle onore edildiler.

Tesisatçı esnafına örnek alınacak bu duyarlılıkları için teşekkür eden ÇESOB Başkanı Recep Gür, Afşin halkının yaralarının sarılması için canla başla görev yapan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere emeği geçen herkese minnettar olduklarını söyledi.

“Allah ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın” diye konuşan Başkan Gür, Çorumlu esnaf ve sanatkârların deprem bölgesi için ellerinden gelen her türlü fedakârlığı gösterdiğini ve göstermeye devam edeceğinin altını çizdi.

Konuşmanın ardından gönüllü tesisatçı esnafına plaketleri ÇESOB Başkanı Recep Gür, Birlik Genel Sekreteri Furkan Pazarcı, Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Necmettin Uzun ve Oda Genel Sekreteri Eyüp Bolat tarafından takdim edildi.

(Haber Merkezi)