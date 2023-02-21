Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi sonrası ülke genelinden çok sayıda yardım bölgeye ulaştırılırken, Çorum’dan da 17 gönüllü öğretmen depremzedelerin yardımına koştu. Çorum’da görev yapan 17 Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni depremzedeler için başlatılan destek programı kapsamında Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine gitti. Burada öncelikle çocuklarla ilgilenen gönüllü öğretmenler, boş vakitlerinde ise askeri birliklere destek vererek saha çalışmalarında da yer aldılar. Afşinli vatandaşların gönüllerini fetheden Çorumlu öğretmenler 7 gün daha sürecek psikolojik desteğin ardından Çorum’a dönecekler.

(Rıfat KARA)

