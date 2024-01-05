“Gönüller Sağlıklı Kurabiye ile Şekilleniyor” sloganıyla başlatılan etkinliğin bu yıl ikincisi düzenlendi.

Etkinlik, Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Kulübü ve Çorum Belediyesi işbirliğinde Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.



SAĞLIKLI KURABİYELER HAZIRLANDI

Beslenme ve Diyetetik Kulübü öğrencileri, rafine şekersiz ve yulaflı kurabiyeleri en özel kardeşleriyle birlikte hazırladılar.

Çeşitli malzemelerle farklı şekillerde kurabiyeler hazırlayan özel bireyler, eğlenceli vakit geçirdi.

Program sonunda ise fırından çıkan sıcak kurabiyeler, öğrencilere ikram edildi.