Ramazan etkinlikleri kapsamında Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Kur’an-ı Kerim ziyafetinde dünyaca ünlü kurra ve hafızlar Çorum’a geldi. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen programa Dünya Kur’an-ı Kerim Okuma Birincisi Abdullah Sadien, Dünya Kur’an-ı Kerim Okuma Birincisi Mustafa Kızılcaoğlu ve Dünya Kur’an-ı Kerim Okuma İkincisi Abdurrahman Bozan katıldı.

Programı, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rekötrü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Müftüsü Muharrem Biçer ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da izledi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim, Türkiye’nin deprem felaketinde büyük bir sınav verdiğini belirerek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, tüm ülke olarak el ele, gönül gönüle vererek, yaralarımızı sarıyoruz” dedi.

Ramazan’ın manevi iklimiyle, insanların en zor günlerinde huzura erdiğini vurgulayan Aşgın, “Ramazan’ın güzelliği tüm cihanı sardı, bedenimizi, ruhumuzu sardı, gönlümüz huzur buldu. Bizi Ramazan’a eriştiren Rabbime hamd ediyorum.” dedi.

Çorum Müftülüğü Korusu’nun da sahne aldığı program sonunda İl Müftüsü Muharrem Biçer dua yaptı. Program, hafızlara çiçek ve hediye takdimiyle sona erdi.

(Haber Merkezi)