SON VURUŞLARDA BAŞARILI OLAMADIK

Son vuruşlara biraz daha yoğunlaşacaklarını kaydeden Tahsin Tam, “İyi hazırlandığımız bir maçtı. Başlangıç düdüğünden sonuna kadar hakim olduk oyuna. Çok fazla pozisyon ürettiğimiz maçta sonlandırmalarda maalesef başarılı olamadık. Orada opsiyonları daha ciddi şekilde kullanmamız gerekiyordu.

DAHA SOĞKKANLI OLMAMIZ LAZIM

Maçın başından beri girdiğimiz pozisyonları artık sayamadım. Yüzde yüz pozisyonlar bunlar, hepsi etkili atak. Onların üzerine biraz daha yoğunlaşacağız. Kaçırdıkça gereksiz bir strese giriyorlar, aslında tecrübeli bir takımız. Daha soğukkanlı davranıp, daha doğru opsiyonları kullanabilir oyuncularımız.

TARAFTARA ARMAĞAN EDİYORUZ

Neticede aldığımız 3 puan bizim için avantaj. Taraftarlarımıza hediye ediyoruz bu 3 puanı. Bizi desteklemeye devam etsinler. Emin olsunlar ki, bu emanete sahip çıkmak için gerekli gayreti fazlasıyla gösteriyoruz. Yönetim kurulumuz ve başkanımız sağ olsunlar, bizim için gerekli konfor alanını oluşturdular. Biz sadece kendi işimize odaklanıyoruz. Umarım bu sezonu taçlandırarak bitirmek nasip olacak. Hep beraber bunun mutluluğunu yaşarız” şeklinde konuştu.

DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK

Teknik direktör Tahsin Tam, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında ise; “Lider olarak başladığımız haftada galip gelerek, 9 maçlık yenilmezlik serimizi ve liderliğimizi devam ettirdiğimiz için mutluyuz.

Maça istekli ve baskılı başladık. Maçın başından itibaren girdiğimiz gol pozisyonlarını

değerlendirebilseydik, daha önce bitirebilir ve daha farklı bir sonuç elde edebilirdik.

EMİN ADIMLARLA YÜRÜYECEĞİZ

Oyuncularımızı tempolu ve yüksek konsantrasyonlu oyunları için tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda aynı mücadele ve konsantrasyonu ortaya koyarak, hedefimize emin adımlarla yürüyeceğiz.

HER YERDE KAZANABİLECEK POTANSİYELE SAHİBİZ

Bizi desteklemeye gelen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetlerle oynayacakları maçla ilgili de konuşan teknik patron Tahsin Tam, “Biz güçlü bir takımız. Her yerde galip gelebilecek potansiyele sahibiz. Kendimize de, oyuncularımıza da, camiamıza da güveniyoruz. Biz, onları mutlu edecek performansı ortaya koyacağız” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

