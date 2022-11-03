ED Hukuk Bürosunda Av. Ercan Daşdan ve Av. Yavuz Alkan’ın yanlarında stajını başarıyla tamamlayan Göksel Osmancıklı için Çorum Barosunda ruhsat töreni düzenlendi.

Baro Başkanı Turan Kalıpcı tarafından ruhsat belgesi verilen Göksel Osmancıklı’yı bu mutlu gününde baro yönetimi, 19. Dönem Çorum Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu, ED Hukuk ekibi, genç avukatın arkadaşları ve ailesi yalnız bırakmadı.

Törende mesleğe ilk adımı atan Göksel Osmancıklı’ya cüppesi, stajını yaptığı ED Hukuk Bürosu avukatlarından Yavuz Alkan tarafından giydirildi.

Törenin ardından Av. Osmancıklı, kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek heyecanını sevdikleriyle paylaştı.

(Haber Merkezi)

