Gökmen, “Bu hakka erişim; çocukların bugünkü fiziksel sağlıklarını, zihinsel gelişimlerini, akademik gelişimlerini ve okula devamlılıklarını etkilediği gibi, çocuk işçiliği, çocuk yoksulluğu, ileri yaşlarda ortaya çıkacak kronik sağlık sorunları gibi çocukların geleceklerini de etkileyecek çok boyutlu sonuçlara ve eşitsizliklere yol açıyor” dedi.

Beslenme hakkının koşulsuz olarak her çocuğa sağlanması gereken temel bir hak ve bu hakkı sağlamanın da devletin ertelenemez görevi olduğunu kaydeden Gökmen, şunları söyledi:

“Bu hakkın etkili ve pratik hayata geçirilmesi mümkün. Çok büyük kaynaklara gerek olmadan ücretsiz yemek sağlanabilir ancak burada mesele kaynak yokluğu değil, kaynakların nereye ayrılacağına karar verilirken yapılan tercihler. Geçmediğimiz köprüler, ulaşılamayan hastane doluluk taahhütleri, bir günde silinen milyonlarca dolarlık vergi borçları için kaynak var da çocuklar ve onların geleceğini bu denli etkileyen bir sorunun çözümü için kaynak yok öyle mi? Buna kimse bizi inandıramaz. Ayrıca, temel hakların kullanımında, çocuklar söz konusu olduğunda devlet, maliyet hesabı yapamaz!

Çorum Ekmek ve Gül Gurubu olarak, tüm milletvekillerinden meclis kürsüsünden “okullarda bir öğün ücretsiz yemek” talebini dile getirmelerini, bu çalışmayı yürüten kadın derneklerine, hak örgütlerine, sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara meclis kürsüsünü açmalarını, kanun tekliflerinin mecliste gündeme alınmasını ve bir an önce yasalaşması için çaba göstermelerini bekliyoruz.” (Haber Merkezi)

