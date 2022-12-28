Gazeteci Uysal’ın sağlık sistemini eleştirerek iki hafta sonra doktor yüzü görebildiğini belirttiği paylaşımlarının ardından hayatını kaybetmesi tüm ülke genelinde gündem olurken, Gazetemizde de bu konu “Sağlık sistemi çökmüş”, “Fatih’i kim öldürdü?” başlıkları ile verilmişti.

İl Sağlık Müdürlüğü Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada hastanede randevu doluluk oranının yüzde 65,37 olduğu ve Uysal’ın randevu alamama gibi bir durumunun olmadığı belirtilen açıklamayı sorumlu gazetecilik anlayışımız gereğince aynen yayınlıyoruz.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün konuyla ilgili açıklaması şu şekilde; “Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizde tedavi görmekte iken 26.12.2022 tarihinde hayatını kaybeden Gazeteci Mehmet Fatih UYSAL ile ilgili olarak bazı yerel ve ulusal basın organlarında hastaneden randevu alamadığı için hayatını kaybettiğine ilişkin çeşitli haberler yer almıştır. Konuyla ilgili olarak; Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Göğüs Hastalıkları Kliniğinde; Tıp Fakültesi kadrosunda bulunan 2 öğretim üyesi ve Göğüs Hastalıkları Hastanesinde görevlendirilen 2 uzman doktorla beraber toplamda 4 hekim ile hizmet vermektedir. Hastanemizde her gün göğüs hastalıkları için en az 3 genellikle 4 poliklinik hizmeti sunulmakta olup, bu polikliniklerimizde MHRS hastaları dışında ayaktan başvuran tüm hastalar da kabul edilmekte ve muayene işlemleri gerçekleştirilmektedir. Aralık ayı içerisinde Göğüs Hastalıkları Polikliniğimizdeki randevu doluluk oranı %65.37’dir. Yani göğüs hastalıkları polikliniklerimiz için randevu alamama, muayene olamama gibi bir durum söz konusu değildir. Haberlere konu olan hasta 23.12.2022 tarihinde saat 10.02’de hastanemiz yeşil alan polikliniğine sol bacakta ağrı şikâyeti ile başvurmuş, burada yapılan tetkikler ve değerlendirme sonrasında “derin ven trombozu” tespit edilen hasta sarı alana sevk edilerek tetkik ve tedavisine sarı alanda devam edilmiştir. Sarı alanda hastaya yapılan değerlendirme ve tetkikler sonrasında gerekli tüm tedavileri düzenlenmiş ve kardiyovasküler cerrahi poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edilmiştir. Hasta ilimizde Göğüs Hastalıkları Hastanesi bulunmasına rağmen 24.12.2022 tarihinde saat 19.59’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Acil Servisine başvurmuş, bakteri ve pnömoni tanısı ile yatırılarak tedavisine başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ”

(Haber Merkezi)

